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На Украине задержали инженера завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене

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Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене.
На Украине задержали инженера завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-конструктору завода «Мотор Сич» и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены», — говорится в сообщении.

Предполагается, что подозреваемые собирали данные о военных объектах ВСУ, госорганах и объектах критической инфраструктуры в Киевской области и Запорожье якобы для передачи сведений российским спецслужбам.

Обоим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, имена задержанных не разглашают.

В СБУ ранее сообщили о задержании по подозрению в госизмене блогера, который полгода якобы скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви.

До этого стало известно, что на линии соприкосновения в Донбассе задержали депутата Северского городского совета от запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» за якобы сотрудничество с Россией.

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