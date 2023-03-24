На Украине задержали инженера завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене.

«Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-конструктору завода «Мотор Сич» и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены», — говорится в сообщении.

Предполагается, что подозреваемые собирали данные о военных объектах ВСУ, госорганах и объектах критической инфраструктуры в Киевской области и Запорожье якобы для передачи сведений российским спецслужбам.

Обоим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, имена задержанных не разглашают.

В СБУ ранее сообщили о задержании по подозрению в госизмене блогера, который полгода якобы скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви.

До этого стало известно, что на линии соприкосновения в Донбассе задержали депутата Северского городского совета от запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» за якобы сотрудничество с Россией.