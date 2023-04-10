«Укрэнерго»: Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу.

Об этом сообщили в энергетической компании «Укрэнерго».

«Укрэнерго» провело первый аукцион по распределению пропускной способности для экспорта электроэнергии в Молдавию на день поставки 11 апреля», — говорится в сообщении.

Также 10 апреля планируется провести аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственной передачи электроэнергии в направлении Польши.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.