Замминистра энергетики США рекомендовал ЕС активно закупать газ к двум следующим зимам
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Турк отметил, что прошедшая зима в Европе была «мягкой» и «удачной» в плане погодных условий.
Он назвал «весьма примечательным достижением» то, что подземные хранилища газа в Европе в настоящее время заполнены примерно на 56%, а не на 26% или меньше, как это было раньше.
«Но мы не можем расслабляться. И мы должны продолжать предпринимать все свои усилия для следующей зимы», — цитирует его ТАСС.
По словам Турка, «нужно быть готовыми и к зиме после наступающей».
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.