Замминистра энергетики США рекомендовал ЕС активно закупать газ к двум следующим зимам

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.

Турк отметил, что прошедшая зима в Европе была «мягкой» и «удачной» в плане погодных условий.

Он назвал «весьма примечательным достижением» то, что подземные хранилища газа в Европе в настоящее время заполнены примерно на 56%, а не на 26% или меньше, как это было раньше.

«Но мы не можем расслабляться. И мы должны продолжать предпринимать все свои усилия для следующей зимы», — цитирует его ТАСС.

По словам Турка, «нужно быть готовыми и к зиме после наступающей».

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.