По данным Telegram-канала «Военная хроника», украинские войска потеряли пять танков при бегстве из центра Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что подразделения 1-го и 3-го механизированных батальонов 93-й бригады ВСУ с 6 апреля лишились по меньшей мере четырёх танков Т-64БВ и одного Т-80БВ в районе ж/д станции Бахмут-2, когда пытались покинуть центральные районы города.

По информации «Военной хроники», с начала апреля артиллерия Группы Вагнера массово применяет по танкам украинской армии управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 мм.

Ранее начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин заявил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.