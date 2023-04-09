«Военная хроника»: украинские войска потеряли пять танков при бегстве из центра Артёмовска

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По данным Telegram-канала «Военная хроника», украинские войска потеряли пять танков при бегстве из центра Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
«Военная хроника»: украинские войска потеряли пять танков при бегстве из центра Артёмовска
  • РИА Новости

Отмечается, что подразделения 1-го и 3-го механизированных батальонов 93-й бригады ВСУ с 6 апреля лишились по меньшей мере четырёх танков Т-64БВ и одного Т-80БВ в районе ж/д станции Бахмут-2, когда пытались покинуть центральные районы города.

По информации «Военной хроники», с начала апреля артиллерия Группы Вагнера массово применяет по танкам украинской армии управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 мм.

Ранее начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин заявил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

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