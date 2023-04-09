Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российскими миротворцами было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе, никто не пострадал.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бюллетень Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет», — сказано в заявлении.

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по данному факту.

13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия.