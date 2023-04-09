В ДНР заявили, что число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух

Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных возросло до двух. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Погибли двое мужчин 1988 и 1987 годов рождения», — говорится в заявлении в Telegram. Отмечается, что ещё семь человек пострадали. Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ.