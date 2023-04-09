В ДНР заявили, что число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных возросло до двух. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
«Погибли двое мужчин 1988 и 1987 годов рождения», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что ещё семь человек пострадали.
Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ.
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