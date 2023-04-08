Президент Украины Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak
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«Есть новые договорённости по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортёров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 (машин получит Украина. — RT) и 100 впоследствии», — сообщил он в Telegram.
Он также заявил о договорённостях по поводу поставки самоходных миномётов, дополнительных ракет и МиГов.
5 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.
В конце марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.
По его словам, такие специалисты являются комбатантами и врагами России, поэтому «их надо уничтожать».