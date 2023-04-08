Президент Украины Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортёров Rosomak от Польши.

«Есть новые договорённости по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортёров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 (машин получит Украина. — RT) и 100 впоследствии», — сообщил он в Telegram.

Он также заявил о договорённостях по поводу поставки самоходных миномётов, дополнительных ракет и МиГов.

5 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

В конце марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

По его словам, такие специалисты являются комбатантами и врагами России, поэтому «их надо уничтожать».