Власти Херсонской области: в результате обстрела ВСУ разрушена школа

В результате обстрела ВСУ села Макаровка Херсонской области была разрушена школа.

Об этом сообщили в администрации региона.

«ВСУ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре мирных населённых пунктов Херсонской области, на этот раз была разрушена школа в селе Макаровка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские военные выпустили девять ракет HIMARS, из которых шесть были сбиты российскими силами ПВО, а три ракеты поразили школу.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на субботу обстреляли пять населённых пунктов на левобережье Херсонской области.