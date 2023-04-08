Власти Херсонской области: в результате обстрела ВСУ разрушена школа

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В результате обстрела ВСУ села Макаровка Херсонской области была разрушена школа.
Власти Херсонской области: в результате обстрела ВСУ разрушена школа
  • РИА Новости

Об этом сообщили в администрации региона.

«ВСУ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре мирных населённых пунктов Херсонской области, на этот раз была разрушена школа в селе Макаровка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские военные выпустили девять ракет HIMARS, из которых шесть были сбиты российскими силами ПВО, а три ракеты поразили школу.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на субботу обстреляли пять населённых пунктов на левобережье Херсонской области.

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