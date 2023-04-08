«Военная хроника»: ЧВК «Вагнер» начала отрезать ВСУ от снабжения в Артёмовске

Российские силы начали отрезать ВСУ от снабжения в Артёмовске (Бахмуте): удары наносятся по скоплениям техники на переправах в районе трассы О-056 (Артёмовск — Хромово — Часов Яр) и трассы Е-40 в районе Миньковки, Голубовки и Приволья.

Об этом сообщает «Военная хроника».

Параллельно с этим наносятся отсекающие удары в районе полевых переправ между Красным (Ивановским) и Часовым Яром, а также Часовым Яром и Калиновкой.

Таким образом, украинским военным становится всё труднее удерживать транспортный коридор, который нужен ВСУ для снабжения войск в Артёмовске.

Для поддержки логистики ВСУ задействовали силы 4-й танковой и 30-й механизированной бригад, однако боевая техника, сопровождающая конвои с припасами и боекомплектом, также попадает под удар орудий «Гиацинт-Б» и снарядов «Краснополь» калибра 152 мм.

Для подвоза боекомплекта, медикаментов и снаряжения ВСУ используют любой доступный транспорт: бронеавтомобили HMMWV, американские и советские бронетранспортёры, а также гражданский небронированный транспорт.

Однако тактика «москитной логистики», когда снабжение осуществляется небольшими партиями, нарушается огнём артиллерии ЧВК «Вагнер».

Пользоваться импровизированными переправами ВСУ приходится из-за ранее уничтоженных мостов. Их подразделения украинской армии взрывали, чтобы замедлить продвижение российских бойцов вглубь Артёмовска.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что украинские военные не уходят из Артёмовска, у ВСУ организована оборона внутри города.

Боец Группы Вагнера отметил, что их формирование постепенно продвигается от центра города к западным кварталам.