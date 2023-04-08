В Крыму назвали агонией перед распадом Украины слова Зеленского о полуострове

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что контроль Киева над полуостровом соответствовал бы «порядку в мире», основанному на Уставе ООН.

«Заявления Зеленского нас совершенно не удивляют. На сегодняшний день в Крыму господин Зеленский вообще никак не воспринимается. Ни как политик, ни как президент, а как клоун… Подобные заявления Зеленского похожи на агонию перед распадом Украины. Собственно говоря, самостоятельного государства Украина не существует, и мы это видим. Сегодня оно является марионеточным в руках Соединённых Штатов и Европейского союза», — рассказал парламентарий.

По мнению депутата, ООН также стала зависимой от Соединённых Штатов Америки.

«Она не выполняет свои уставные требования. И те цели и задачи, которые ставились перед ООН при её создании, к сожалению, на сегодняшний день полностью утеряны», — считает Гемпель.

Он также напомнил, что Крым вернулся в состав России в соответствии со всеми международными нормами права.

«В соответствии с Конституцией автономной Республики Крым, которая позволяла провести референдум. Более того, это было волеизъявлением крымского народа. И с этим не считаться невозможно», — заключил собеседник RT.

Зеленский ранее заявил, что контроль Киева над Крымом соответствовал бы «порядку в мире», основанному на Уставе ООН.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.