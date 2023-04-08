Минобороны России: Киев использует трупы из моргов для провокации с «химоружием»

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В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим намерен использовать трупы из моргов для провокации с «химоружием» в Сумской области.

Как отметили в ведомстве, для реализации провокации в населённом пункте Ахтырка уже подготовили якобы участок «передового рубежа обороны» украинских террористов.

«На оборудованные псевдопозиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения «российскими» артиллерийскими боеприпасами, снаряжёнными «отравляющими веществами», — цитирует штаб ТАСС.

Соответствующий участок «атаки», а также трупы будут обработаны отравляющим веществом, что позволит специалистам с Запада зафиксировать якобы «химическое оружие».

Ранее в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

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