Минобороны России: киевский режим готовит провокацию с «химоружием» в Сумской области

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RT
В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.
Минобороны России: киевский режим готовит провокацию с «химоружием» в Сумской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным ведомства, в регион уже доставлены отравляющие вещества, чтобы западные эксперты зафиксировали «применение» ВС России «химического оружия».

«По имеющимся данным, подтверждённым из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что Киев спланировал информационную акцию против России, чтобы отвлечь внимание мира от фактов ООН о военных преступлениях украинских боевиков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США возобновили деятельность в рамках программы биологических лабораторий на территории Украины.

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