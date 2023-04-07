Сенатор Бондарев считает, что ВСУ могут активизировать наступление с мая по октябрь

Полученная киевским режимом от Запада техника не приспособлена воевать при распутице, поэтому украинская армия попытается активизировать наступление с мая по октябрь, считает сенатор Виктор Бондарев.

По его мнению, выжидательная позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника «не приспособлена воевать в некомфортных для себя условиях».

В период с мая по октябрь их техника «может быть хоть как-то эффективна», добавил он. Его слова приводит РИА Новости.

Как считает советник врио главы ДНР Ян Гагин, украинские военные понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. По его мнению, это будет звёздный час для ВКС России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.