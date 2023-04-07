«СТРАНА.ua»: в Харькове родственники бойцов ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Бахмуте

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В Харькове родственники украинских бойцов территориальной обороны вышли на митинг из-за того, что их близких обманом отправили в Артёмовск (Бахмут), где подразделение понесло большие потери, пишет «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: в Харькове родственники бойцов ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Бахмуте
  • AP

Сестра погибшего бойца заявила, что «их туда завезли обманным путём».

«Ехали в одно направление, приехали в другое. Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? Нет ни боевых офицеров, ни укомплектования. Нет офицеров, которые пошли бы с ними в этот бой», — цитирует женщину издание.

По её словам, «парни идут на убой, их просто уничтожают».

Как утверждается, родственники хотят жаловаться в прокуратуру и штаб.

При этом сами бойцы 228-го батальона 127-й бригады ТРО недавно записали видео, в котором выразили недоверие своему командованию, отмечает издание.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева.

По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в ходе боёв за Артёмовск ВСУ потеряли от 15 до 20 тыс. человек.

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