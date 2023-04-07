«СТРАНА.ua»: в Харькове родственники бойцов ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Бахмуте
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Сестра погибшего бойца заявила, что «их туда завезли обманным путём».
«Ехали в одно направление, приехали в другое. Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? Нет ни боевых офицеров, ни укомплектования. Нет офицеров, которые пошли бы с ними в этот бой», — цитирует женщину издание.
По её словам, «парни идут на убой, их просто уничтожают».
Как утверждается, родственники хотят жаловаться в прокуратуру и штаб.
При этом сами бойцы 228-го батальона 127-й бригады ТРО недавно записали видео, в котором выразили недоверие своему командованию, отмечает издание.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева.
По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в ходе боёв за Артёмовск ВСУ потеряли от 15 до 20 тыс. человек.