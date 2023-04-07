Министерство обороны России назвало новые имена американцев и украинцев, причастных к военным биологическим программам Пентагона на Украине.

С докладом об этом выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Список фигурантов пополнил Элиот Джейкобс Перлман — руководитель НПО «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулёза» в Киеве. Он участвовал в создании лабораторной базы для проведения военно-биологических исследований на Украине.

Профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс изучал распространение возбудителя туляремии на Украине, он привлекался к реализации проекта «Ю-Пи-8» (Распространение вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине).

Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос привлекался в качестве одного из ведущих консультантов к проекту «Ю-Пи-2» (Применение геоинформационных систем, удалённого наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине).

Среди исполнителей американских военно-биологических проектов были и граждане Украины.

Так, Наталия Родина, работающая заместителем гендиректора госучреждения «Киевский областной лабораторный центр» Минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании «Блэк энд Витч», с 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.

Ещё одна украинка, Елена Нестерова, директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения, координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».

Как утверждает российское Министерство обороны, США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов.