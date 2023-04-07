Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС Украины за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске.