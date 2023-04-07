Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса

ВС Украины 17 раз обстреляли территорию ДНР.

Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 72 единицы различных боеприпасов», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обстрелы совершались на Донецком, Горловском, Ясиноватском и Волновахском направлениях.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске.