Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса

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ВС Украины 17 раз обстреляли территорию ДНР.

Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 72 единицы различных боеприпасов», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обстрелы совершались на Донецком, Горловском, Ясиноватском и Волновахском направлениях.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске.

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