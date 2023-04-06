«Молдовагаз» планирует снизить внутренний тариф на газ для потребителей

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Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в эфире кишинёвского телеканала N4 заявил, что компания планирует снизить внутренний тариф на газ для потребителей.
«Молдовагаз» планирует снизить внутренний тариф на газ для потребителей
  • AP

«На следующей неделе, перед пасхальными праздниками, представим в НАРЭ (Национальный регулятор энергорынка. — RT) наши расчёты по корректировке тарифа… Есть предпосылки для его снижения. Но я не могу сейчас назвать точную цифру», — цитирует его РИА Новости

Вместе с этим, как отмечает агентство, Чебан не стал возражать ведущему, который предположил, что новый тариф составит порядка 24-25 леев за куб. м. против нынешних 29,3 лея.

3 апреля Чебан сообщал, что цена российского газа для Молдавии в апреле снизится.

В марте государственный секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявил, что власти республики не видят оснований для прекращения поставок газа от «Газпрома». При этом в декабре 2022 года молдавский министр заявил о достижении независимости от российского газа.

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