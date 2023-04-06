РИА Новости: иностранные наёмники изменили тактику на Купянском направлении

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На Купянском направлении в Харьковской области иностранные наёмники начали применять тактику боевого разведдозора, рассказал российский военнослужащий.
РИА Новости: иностранные наёмники изменили тактику на Купянском направлении
  • РИА Новости

«Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то «укусить». То есть они идут боевым разведдозором, то есть пытаются выявить наши огневые точки», — цитирует РИА Новости бойца.

Он отметил, что в радиоперехватах была слышна речь на польском и английском языках.

По его словам, на данном направлении действует большое количество наёмников.

2 апреля сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили свыше 210 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.

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