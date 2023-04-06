Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно иметь серьёзный медиахолдинг

Москве и Минску нужен серьёзный медиахолдинг, но на это необходимы определённые средства, заявил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы с Владимиром Владимировичем договорились ещё в Питере, что нам надо иметь серьёзный союзный медиахолдинг. Да, это в какой-то степени будет недёшево, но, если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чём говорить, — надо создавать этот медиахолдинг», — сказал он.

По словам Лукашенко, он договорился с российским лидером о том, что такой холдинг не нужно «приклеивать к каким-то другим организациям».

«Но это не сразу делается, тем более нужны определённые средства», — добавил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что у Москвы и Минска нет права проиграть битву за умы и сердца собственных граждан в медиапространстве.

«Идеологическое противостояние по линии Запад — Восток не ослабевает, даже после того, как замолчат пушки. Это надолго», — заключил он.

22 февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного совета Союзного государства была утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства.

В прошлом году Лукашенко заявил, что в стране занимаются формированием информационного «спецназа».

При этом он заявил, что требует не распространять фейки.