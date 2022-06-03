Лукашенко: в Белоруссии формируют информационный «спецназ»
- AP
Он отметил, что белорусские специалисты «плохо работают» на информационном поле.
«Поэтому недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее», — сказал он.
При этом Лукашенко заявил, что требует не распространять фейки.
«Мы сейчас формируем этот «спецназ». Но без вас ничего не сделаем. Сила в правде. Всё равно правда побеждает», — обратился президент Белоруссии к журналистам.
Ранее Лукашенко предложил включить в ополчение по 50 человек от каждого сельсовета.