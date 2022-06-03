Лукашенко: в Белоруссии формируют информационный «спецназ»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране занимаются формированием информационного «спецназа». Его заявление приводит БЕЛТА.

Он отметил, что белорусские специалисты «плохо работают» на информационном поле.

«Поэтому недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее», — сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что требует не распространять фейки.

«Мы сейчас формируем этот «спецназ». Но без вас ничего не сделаем. Сила в правде. Всё равно правда побеждает», — обратился президент Белоруссии к журналистам.

Ранее Лукашенко предложил включить в ополчение по 50 человек от каждого сельсовета.