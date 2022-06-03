Лукашенко предложил включить в ополчение по 50 человек от каждого сельсовета

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил включить в народное ополчение по 50 человек от каждого сельсовета.

Об этом сообщило БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что некоторое время назад поручил создать войска территориальной обороны в Белоруссии. При этом он заявил, что для теробороны заготовлено оружие — на каждый район и батальон.

Также Лукашенко рассказал, что в Белоруссии учли негативный опыт Украины, где в связи с нехваткой военных призвали мужчин старшего возраста и тех, у кого нет армейского опыта.

«И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь своё оружие где-то на складе», — сказал он.

По его мнению, в случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение.

«Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что сотрудники белорусских спецслужб освободили из украинского плена несколько десятков белорусских граждан.