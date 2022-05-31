Лукашенко наградил сотрудников КГБ за операцию по освобождению белорусов на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам КГБ за операцию по освобождению белорусов на Украине. Он рассказал, что сотрудники белорусских спецслужб освободили из украинского плена несколько десятков белорусских граждан.

Как передаёт БЕЛТА, Лукашенко отметил, что когда началась российская спецоперация на Украине, то несколько десятков белорусов «остались там, прямо скажем, заложниками ситуации». Президент Белоруссии добавил, что «их надо было возвращать домой, в семьи».

По его словам, двое белорусских граждан были убиты украинцами ещё до начала спецоперации белорусских спецслужб.

«Придёт время, мы разберёмся и с ними», — сказал Лукашенко.

По его словам, при непосредственном участии КГБ Белоруссии белорусская операция на Украине «была осуществлена без единого выстрела».

«По-моему, на Украине так и никто не разобрался, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи», — сказал он сотрудникам КГБ.

В апреле Лукашенко заявил, что Минск провёл на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики.