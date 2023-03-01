МИД Белоруссии заявил об утверждении концепции информбезопасности Союзного государства

В МИД Белоруссии заявили, что Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию информационной безопасности объединения.

«22 февраля 2023 года постановлением Высшего государственного совета Союзного государства утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства», — говорится на сайте белорусского МИД.

Уточняется, что документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам на основе прочного правового фундамента.

«Документ способствует повышению защищённости информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% союзных программ по интеграции с Россией.