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МИД Белоруссии заявил об утверждении концепции информбезопасности Союзного государства

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В МИД Белоруссии заявили, что Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию информационной безопасности объединения.
МИД Белоруссии заявил об утверждении концепции информбезопасности Союзного государства
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«22 февраля 2023 года постановлением Высшего государственного совета Союзного государства утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства», — говорится на сайте белорусского МИД.

Уточняется, что документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам на основе прочного правового фундамента.

«Документ способствует повышению защищённости информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% союзных программ по интеграции с Россией.

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