Путин поручил предусмотреть соцгарантии для бойцов батальона Судоплатова

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть соцгарантии для бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области.

«Все социальные гарантии тоже должны быть оформлены должным образом», — сказал Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

Ранее Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку (в том числе на детекторе лжи).

Также сообщалось, что около 600 человек подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова в Херсонской области.