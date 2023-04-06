Путин поручил предусмотреть соцгарантии для бойцов батальона Судоплатова

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть соцгарантии для бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области.
Путин поручил предусмотреть соцгарантии для бойцов батальона Судоплатова
  • РИА Новости

«Все социальные гарантии тоже должны быть оформлены должным образом», — сказал Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

Ранее Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку (в том числе на детекторе лжи).

Также сообщалось, что около 600 человек подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова в Херсонской области.

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