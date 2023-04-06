Путин поручил предусмотреть соцгарантии для бойцов батальона Судоплатова
- РИА Новости
«Все социальные гарантии тоже должны быть оформлены должным образом», — сказал Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
Ранее Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку (в том числе на детекторе лжи).
Также сообщалось, что около 600 человек подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова в Херсонской области.