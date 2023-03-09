Балицкий: военные-добровольцы в Запорожской области проходят тесты на полиграфе

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку, в том числе на детекторе лжи.

«Во-первых, надо пройти полиграф. У нас есть и сербы, и скандинавы, турки, много разных людей, и мы хотим, чтобы они пришли по убеждению. Чтобы они не любили убивать. Чтобы они любили воевать и желательно за идею. Поэтому все проходят полиграф, у нас есть своя спецслужба, которая занимается вопросами собеседования», — рассказал Балицкий в эфире «России 24». Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что порядка 60% численного состава батальона Судоплатова — украинцы.

В сентябре Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов. По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.