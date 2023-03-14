Сальдо: в Херсонской области подали 600 заявлений на вступление в добровольческий батальон

Около 600 человек подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова в Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Процесс юридического оформления на завершающей стадии. Поступило уже около 600 заявлений для вступления в него», — приводит ТАСС его слова.

Сальдо добавил, что основу батальона составят кадровые военные.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку (в том числе на детекторе лжи).