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Сальдо: в Херсонской области подали 600 заявлений на вступление в добровольческий батальон

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Около 600 человек подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова в Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо: в Херсонской области подали 600 заявлений на вступление в добровольческий батальон
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«Процесс юридического оформления на завершающей стадии. Поступило уже около 600 заявлений для вступления в него», — приводит ТАСС его слова.

Сальдо добавил, что основу батальона составят кадровые военные.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку (в том числе на детекторе лжи).

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