Сальдо: в Херсонской области подали 600 заявлений на вступление в добровольческий батальон
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«Процесс юридического оформления на завершающей стадии. Поступило уже около 600 заявлений для вступления в него», — приводит ТАСС его слова.
Сальдо добавил, что основу батальона составят кадровые военные.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что желающие вступить в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят проверку (в том числе на детекторе лжи).