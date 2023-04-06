МО Белоруссии: подразделения региональной группировки войск обучают более 500 инструкторов

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Обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск занимаются более 500 белорусских инструкторов.
МО Белоруссии: подразделения региональной группировки войск обучают более 500 инструкторов
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки вооружённых сил генерал-майор Александр Бас.

«Обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск занимаются более 500 белорусских инструкторов», — заявил Бас, его слова приводит Минобороны Белоруссии.

Уточняется, что инструкторы имеют высочайший уровень необходимых практических навыков и знаний, что подтверждено отзывами российских коллег и результатами контрольных занятий.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне «Брестский» началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.

3 апреля в Белоруссии по поручению главы государства Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности ВС.

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