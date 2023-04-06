МО Белоруссии: подразделения региональной группировки войск обучают более 500 инструкторов
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки вооружённых сил генерал-майор Александр Бас.
«Обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск занимаются более 500 белорусских инструкторов», — заявил Бас, его слова приводит Минобороны Белоруссии.
Уточняется, что инструкторы имеют высочайший уровень необходимых практических навыков и знаний, что подтверждено отзывами российских коллег и результатами контрольных занятий.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне «Брестский» началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.
3 апреля в Белоруссии по поручению главы государства Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности ВС.