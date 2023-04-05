Советник главы ДНР Гагин считает невыполнимым план Киева по захвату Крыма
- РИА Новости
- © / Константин Михальчевский
Об этом он сказал в эфире «Россия 1».
Гагин напомнил, что для захвата Крыма до него сначала нужно дойти, но сделать это будет «очень непросто» из-за эшелонированной обороны.
«Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова», — цитирует советника главы республики РИА Новости.
Кроме того, украинская армия не готова к морским десантам в Крым, потому что их нечем осуществлять, утверждает Гагин.
«Поэтому в Крым придётся идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — заключил он.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.