Советник главы ДНР Гагин считает невыполнимым план Киева по захвату Крыма

Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что эшелонированная оборона и ландшафт не позволят Киеву безнаказанно реализовать свои планы по наступлению на Крым.

Об этом он сказал в эфире «Россия 1».

Гагин напомнил, что для захвата Крыма до него сначала нужно дойти, но сделать это будет «очень непросто» из-за эшелонированной обороны.

«Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова», — цитирует советника главы республики РИА Новости.

Кроме того, украинская армия не готова к морским десантам в Крым, потому что их нечем осуществлять, утверждает Гагин.

«Поэтому в Крым придётся идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — заключил он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.