«СТРАНА.ua»: в Киеве обсуждается экзотическая идея создания конфедерации Украины и Польши
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- © Andrew Kravchenko
«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — сказал собеседник.
5 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «после победы» между Украиной и Польшей не будет границ.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.