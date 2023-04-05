«СТРАНА.ua»: в Киеве обсуждается экзотическая идея создания конфедерации Украины и Польши

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В экспертных кругах, близких к офису украинского президента, обсуждается «экзотическая» идея создания конфедерации Украины и Польши как один из вариантов, если вдруг Киеву откажут во вступлении в НАТО, пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
«СТРАНА.ua»: в Киеве обсуждается экзотическая идея создания конфедерации Украины и Польши
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — сказал собеседник.

5 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «после победы» между Украиной и Польшей не будет границ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

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