«СТРАНА.ua»: в Киеве обсуждается экзотическая идея создания конфедерации Украины и Польши

В экспертных кругах, близких к офису украинского президента, обсуждается «экзотическая» идея создания конфедерации Украины и Польши как один из вариантов, если вдруг Киеву откажут во вступлении в НАТО, пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — сказал собеседник.

5 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «после победы» между Украиной и Польшей не будет границ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.