Польский генерал Скшипчак заявил, что ВСУ не хватит сил для захвата Донбасса и Крыма

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Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинским войскам не хватит сил для захвата Донбасса и Крыма.
Польский генерал Скшипчак заявил, что ВСУ не хватит сил для захвата Донбасса и Крыма
  • AP
  • © Libkos

Об этом польский генерал в отставке сказал в интервью Rzeczpospolita.

Он отметил, что Вооружённые силы Украины не смогут добиться военного превосходства над российскими войсками.

«У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым», — заявил генерал.

Скшипчак считает необоснованным толкать Киев к контрнаступлению, поскольку украинская армия к нему не готова.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка российских войск «Центр» сорвала попытку контратаки в районе Северска со стороны ВСУ и уничтожила более 80 военнослужащих противника.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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