Аналитик Оленченко: факт сокрытия членства в Компартии подрывает репутацию президента Литвы

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал данные о том, что литовский президент Гитанас Науседа, когда баллотировался на пост главы республики, скрыл в анкете факт того, что в 1988 году он был членом Коммунистической партии Литвы.

По словам эксперта, членство в литовской Компартии не являлось препятствием для продолжения политической государственной деятельности.

Он также привёл в пример экс-президента Литвы Альгидраса Бразаускаса, который пришёл на пост главы государства с должности первого секретаря Компартии Литвы.

«Членство в компартии не является криминалом, но, с другой стороны, Гитанас Науседа при включении в избирательную кампанию выборов президента должен был предоставить анкету кандидата на пост президента, в которой есть пункт «Были ли вы членом какой-либо партии? Когда? И в качестве кого?» По этому пункту он написал, что в партиях не состоял», — рассказал Оленченко.

Как отметил эксперт, сам факт «здорово подрывает репутацию нынешнего литовского президента».

«В принципе, это основание для того, чтобы обсудить это... в парламенте», — заключил Оленченко.

Ранее стало известно о том, что литовский президент Гитанас Науседа, когда баллотировался на пост главы республики, скрыл в анкете факт того, что в 1988 году он был членом Коммунистической партии Литвы.

В офисе президента Литвы заявили, что Науседа «не отличался активностью» в Компартии, а также добавили, что документы о членстве нынешнего президента в партии есть в открытом доступе в государственном архиве.