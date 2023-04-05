Литовский президент Гитанас Науседа, когда баллотировался на пост главы республики, скрыл в анкете факт того, что в 1988 году он был членом Коммунистической партии Литвы.

Об этом пишет ТАСС.

Местные журналисты сообщили, что, согласно документам, в мае 1988 года Науседа подавал заявление с просьбой принять его в Компартию. Членом партии он стал в июне того же года.

Отмечается, что в анкете, которую заполняют кандидаты на пост президента, Науседа не заполнил пункт о членстве в политических партиях. При этом данный пункт анкеты не является обязательным для заполнения.

В офисе президента Литвы заявили, что Науседа «не отличался активностью» в Компартии, а также добавили, что документы о членстве нынешнего президента в партии есть в открытом доступе в государственном архиве.

В феврале Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.