Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта Донбасса

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Министерство реинтеграции Украины объявило, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта, расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В сообщении министерства в Telegram-канале говорится, что соответствующее решение единогласно поддержали члены украинского координационного штаба. 

Речь идёт об эвакуации детей из населённых пунктов, где, по мнению Киева, фиксируется критическая ситуация в области безопасности.

Перечень населённых пунктов не приводится. Эвакуация будет проводиться пятью специальными экипажами полиции.

2 апреля украинские СМИ сообщали, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из подконтрольного Украине Славянска.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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