Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта Донбасса
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
В сообщении министерства в Telegram-канале говорится, что соответствующее решение единогласно поддержали члены украинского координационного штаба.
Речь идёт об эвакуации детей из населённых пунктов, где, по мнению Киева, фиксируется критическая ситуация в области безопасности.
Перечень населённых пунктов не приводится. Эвакуация будет проводиться пятью специальными экипажами полиции.
2 апреля украинские СМИ сообщали, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из подконтрольного Украине Славянска.
В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.