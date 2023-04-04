Военный эксперт Дандыкин: многомесячная эпопея вокруг Артёмовска близка к завершению

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Многомесячная эпопея вокруг Артёмовска (Бахмута), где «перемололись тысячи боевиков» ВСУ, близка к завершающей стадии, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Военный эксперт Дандыкин: многомесячная эпопея вокруг Артёмовска близка к завершению
  • AP

Такое мнение он выразил в беседе с «Известиями».

По его словам, ВСУ попытаются перебросить резервы из Часова Яра, но и он находится под обстрелом, а группировка украинских войск «там была приличная».

«Сейчас, думаю, намного меньше осталось. С учётом того, что снабжение украинского гарнизона проходит под обстрелом, думаю, их дожмут. Бои будут продолжаться, и для нас будет непросто», — сказал он.

Дандыкин отметил, что дальнобойная артиллерия с наводкой американцев работает достаточно точно, но есть уверенность, что «многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению».

Вместе с этим врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящий момент вывода украинских войск из Артёмовска не наблюдается.

Ночью 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.

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