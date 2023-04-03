Наместник Киево-Печерской лавры призвал хранить верность канонической Церкви
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«Братья и сестры, держитесь святой канонической Церкви, Его Блаженства Блаженнейшего митрополита Онуфрия», — сказал митрополит в видеообращении на русском языке. Его слова приводит Интерфакс.
Наместник поблагодарил всех за молитвы и призвал продолжать приходить на стояние в лавру.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.