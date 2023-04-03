Наместник Киево-Печерской лавры призвал хранить верность канонической Церкви

Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, обратился к монахам лавры и всем православным Украины с призывом оставаться верными канонической Церкви, несмотря на происходящие гонения на неё. Ранее он был помещён под домашний арест.

«Братья и сестры, держитесь святой канонической Церкви, Его Блаженства Блаженнейшего митрополита Онуфрия», — сказал митрополит в видеообращении на русском языке. Его слова приводит Интерфакс.

Наместник поблагодарил всех за молитвы и призвал продолжать приходить на стояние в лавру.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.