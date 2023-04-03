Украинский пленный: британские танки Challenger так и не поступили в ВСУ

Британские танки Challenger так и не поступили в украинские войска.

Об этом заявил пленный военнослужащий.

«Говорили в феврале о том, что в 25-ю бригаду поступят британские танки... что к концу марта они должны поступить», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что в его подразделении были неисправны два бронетранспортёра МТ-ЛБ и одна БМП.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.

Также в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ вместе с расчётами и боекомплектами.