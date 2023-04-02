РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

В Херсонской области российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ вместе с расчётами и боекомплектами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ночью артиллерийским огнём в районе села Камышаны уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых», — рассказал собеседник агентства.

Также около населённого пункта Мыловое российские военные уничтожили гаубицу 2С3 «Акация» с боекомплектом.

Ранее стало известно, что артиллерия Вооружённых сил России в ночное время нанесла удар по стоянке техники Вооружённых сил Украины возле города Ольговка в Херсонской области.