РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Ночью артиллерийским огнём в районе села Камышаны уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых», — рассказал собеседник агентства.
Также около населённого пункта Мыловое российские военные уничтожили гаубицу 2С3 «Акация» с боекомплектом.
Ранее стало известно, что артиллерия Вооружённых сил России в ночное время нанесла удар по стоянке техники Вооружённых сил Украины возле города Ольговка в Херсонской области.