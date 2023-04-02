Мэр: повреждённая при обстреле Мелитополя подстанция депо давала свет части микрорайона

Короткая ссылка
Тяговая подстанция локомотивного депо в Мелитополе, которая была повреждена при обстреле со стороны армии Украины, обеспечивала светом часть жилого района, сообщила мэр города Галина Данильченко.
Мэр: повреждённая при обстреле Мелитополя подстанция депо давала свет части микрорайона
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

«Страдает электроподстанция, которая обеспечивает электроэнергией не только локомотивное депо, но ещё и часть жилого микрорайона, так называемый Новый Мелитополь», — приводит ТАСС слова Данильченко в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в прошлый раз электроснабжение было восстановлено за сутки.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины.

По его словам, все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

По последним данным, в результате обстрела Мелитополя пострадали шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить