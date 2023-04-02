Мэр: повреждённая при обстреле Мелитополя подстанция депо давала свет части микрорайона

Тяговая подстанция локомотивного депо в Мелитополе, которая была повреждена при обстреле со стороны армии Украины, обеспечивала светом часть жилого района, сообщила мэр города Галина Данильченко.

«Страдает электроподстанция, которая обеспечивает электроэнергией не только локомотивное депо, но ещё и часть жилого микрорайона, так называемый Новый Мелитополь», — приводит ТАСС слова Данильченко в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в прошлый раз электроснабжение было восстановлено за сутки.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины.

По его словам, все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

По последним данным, в результате обстрела Мелитополя пострадали шесть человек.