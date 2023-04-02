Глава администрации города: трое пострадавших при обстреле Мелитополя остаются в больнице

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Глава администрации Мелитополя Галина Данильченко в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что трое пострадавших из-за обстрела города остаются в больнице.
Глава администрации города: трое пострадавших при обстреле Мелитополя остаются в больнице
  • РИА Новости

«Женщина, которая получила самые тяжёлые ранения, сейчас в реанимации, прооперирована. Состояние очень тяжёлое, но врачи дают надежду, что спасут её жизнь», — передаёт сообщение РИА Новости.

Кроме того, у девушки 1991 года рождения состояние средней степени тяжести, она находится в больнице.

Ещё троих пострадавших врачи уже отпустили домой.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины.

По его словам, все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

По последним данным, в результате обстрела Мелитополя пострадали шесть человек.

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