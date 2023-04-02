Певчая Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о задержании СБУ

Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова в разговоре с RT опровергла известия о том, что её якобы задержала Служба безопасности Украины.

Девушка — поэтесса и музыкант — стала известна в соцсетях после того, как накануне молилась на коленях перед толпой провокаторов и сторонников ПЦУ.

В сети появились сообщения о том, что певчая перестала выходить на связь и пропала.

«Всё слава богу, всё хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже», — сказала Екатерина.

По её словам, сторонники ПЦУ, которые хотят захватить лавру, — «абсолютно неверующие люди».

«Их владыка, как они его называют, Епифаний — он некрещёный человек. Они работают на структуры, которые хотят разрушить православие. Мы стоим за нашу веру», — пояснила Ершова.

Накануне суд на Украине назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.