Сенатор Цеков назвал секретаря СНБО Украины Данилова патологическим предателем

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об идее переименовать Севастополь.
Сенатор Цеков назвал секретаря СНБО Украины Данилова патологическим предателем
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Данилов — патологический предатель. А предатели всегда больше всего ненавидят тех, кого они предают. Он предал свою мать, которая осталась на Донбассе. Предал Донбасс, который был для него родиной. Он предал свою национальность. Он русский по национальности, но сейчас яростно борется со всем русским на Украине», — заявил Цеков.

Сенатор также подчеркнул, что Данилова «надо назвать украинским иудой №1».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об идее переименовать Севастополь.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить