Сенатор Цеков назвал секретаря СНБО Украины Данилова патологическим предателем
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«Данилов — патологический предатель. А предатели всегда больше всего ненавидят тех, кого они предают. Он предал свою мать, которая осталась на Донбассе. Предал Донбасс, который был для него родиной. Он предал свою национальность. Он русский по национальности, но сейчас яростно борется со всем русским на Украине», — заявил Цеков.
Сенатор также подчеркнул, что Данилова «надо назвать украинским иудой №1».
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об идее переименовать Севастополь.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.