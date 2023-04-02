Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об идее переименовать Севастополь.
Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь
  • РИА Новости
  • © Алексей Павлишак

«Переименовывается в объект №6. Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города», — приводит ТАСС слова Данилова в соцсетях.

Он отметил, что новым названием города может стать Ахтиар.

Секретарь СНБО добавил, что это поможет разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о завершении формирования восьми бригад «Гвардии наступления» с целью захвата Крыма и республик Донбасса.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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