Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об идее переименовать Севастополь.

«Переименовывается в объект №6. Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города», — приводит ТАСС слова Данилова в соцсетях.

Он отметил, что новым названием города может стать Ахтиар.

Секретарь СНБО добавил, что это поможет разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о завершении формирования восьми бригад «Гвардии наступления» с целью захвата Крыма и республик Донбасса.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.