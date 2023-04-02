Глава парламента Крыма Константинов: нужно взыскать с Запада ущерб за украинский конфликт

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны Запада должны компенсировать России убытки, понесённые за время спецоперации на Украине.
Глава парламента Крыма Константинов: нужно взыскать с Запада ущерб за украинский конфликт
  • РИА Новости

«Нужно посчитать весь ущерб и предъявить Западу, всем организаторам этого конфликта. Что брать с той Украины? Да и кому там предъявлять претензии?» — цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, после спецоперации целостной Украины не будет, как не будет и её полноправного преемника.

Он отметил, что предъявлять счёт необходимо США, Великобритании и ЕС.

Ранее Константинов спрогнозировал, что уже в этом году наступит переломный момент в конфликте на Украине, который приведёт к потере киевским режимом власти.

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