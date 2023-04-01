Глава парламента Крыма Константинов: переломный момент на Украине наступит в этом году

Глава крымского парламента Владимир Константинов спрогнозировал, что уже в этом году наступит переломный момент в конфликте на Украине, который приведёт к потере киевским режимом власти.

«Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта», — заявил он РИА Новости.

По его мнению, вооружённый конфликт не завершится быстро и закончится при этом не мирными переговорами, а полной потерей киевским режимом власти.

«Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — отметил он.

Константинов также уточнил, что всё закончится к осени этого года.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих социальных сетях отверг предложение белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить боевые действия на Украине.