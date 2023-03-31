Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг призыв Лукашенко о перемирии с Россией

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих социальных сетях отверг предложение белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить боевые действия на Украине.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг призыв Лукашенко о перемирии с Россией
  • РИА Новости

Как отметил украинский чиновник, прекращение огня на Украине якобы будет давать преимущества российской стороне.

«Любое прекращение огня будет означать право России оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным», — написал Подоляк в Twitter.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.

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