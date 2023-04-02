«Укрэнерго»: ограничения потребления электричества сняты в трёх областях Украины
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«Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях… сняты», — говорится в сообщении компании.
По данным «Укрэнерго», в других регионах ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости сокращения потребления, также нет.
20 марта в Житомирской области Украины ввели ограничения потребления электроэнергии из-за повреждения сетей.
Премьер-министр Фумио Кисида во время визита на Украину пообещал выделить $470 млн (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.