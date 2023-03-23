Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий: ВС России переориентировали удары на склады с горючим
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Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что в результате последних ударов были повреждены склады горюче-смазочных материалов в ряде областей Украины.
По словам Скибицкого, российские военные начали «переориентацию направления ударов».
20 марта в Житомирской области Украины ввели ограничения потребления электроэнергии из-за повреждения сетей.
Премьер-министр Фумио Кисида во время визита на Украину пообещал выделить $470 млн (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.