Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий: ВС России переориентировали удары на склады с горючим

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий выразил мнение, что ВС России переориентировали удары на склады с горючим.

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что в результате последних ударов были повреждены склады горюче-смазочных материалов в ряде областей Украины.

По словам Скибицкого, российские военные начали «переориентацию направления ударов».

20 марта в Житомирской области Украины ввели ограничения потребления электроэнергии из-за повреждения сетей.

Премьер-министр Фумио Кисида во время визита на Украину пообещал выделить $470 млн (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.