Узнать больше

Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий: ВС России переориентировали удары на склады с горючим

Короткая ссылка
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий выразил мнение, что ВС России переориентировали удары на склады с горючим.
Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий: ВС России переориентировали удары на склады с горючим
  • © Минобороны России

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что в результате последних ударов были повреждены склады горюче-смазочных материалов в ряде областей Украины.

По словам Скибицкого, российские военные начали «переориентацию направления ударов».

20 марта в Житомирской области Украины ввели ограничения потребления электроэнергии из-за повреждения сетей.

Премьер-министр Фумио Кисида во время визита на Украину пообещал выделить $470 млн (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить