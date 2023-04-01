В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором от посягательств извне

Решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия России не нарушает международных обязательств Минска, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков.

«Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере», — передаёт его слова РИА Новости.

Рачков отметил, что данный шаг является серьёзным сдерживающим фактором для тех, кто имеет какие-то помыслы в отношении территориальной целостности республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.