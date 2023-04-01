В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором от посягательств извне
- РИА Новости
«Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере», — передаёт его слова РИА Новости.
Рачков отметил, что данный шаг является серьёзным сдерживающим фактором для тех, кто имеет какие-то помыслы в отношении территориальной целостности республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.