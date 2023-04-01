В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ

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Российские военнослужащие применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями ВСУ, заявил офицер ВС России на одной из передовых позиций.
В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские военные на Запорожском направлении применяют FPV-дроны не только для уничтожения личного состава противника, но и для распространения листовок с призывом сложить оружие и сохранить жизнь», — сказал он.

27 марта исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что специалисты организации разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.

В феврале спецназ ВС России в ходе спецоперации на Украине применил новую российскую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе.

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